Деталі від Блінкена

З моменту створення Плану дій щодо членства в НАТО розробили низку інших інструментів. Про це держсекретар США заявив на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату Конгресу.

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Ці інструменти, за словами Блінкена, передбачають сприяння підготовці країн для приєднання до Альянсу. Зокрема – щорічну програму, вигоди з якої отримує Україна.

Сам план дій щодо набуття членства повинен бути розроблений при повному консенсусі всіх країн-членів НАТО. Вважаю, що деякі держави (члени НАТО – 24 канал) зараз це підтримують менше ніж інші,

– наголосив чиновник.

Головне про Україну і НАТО

Україна є партнером НАТО, але не членом.

Наша держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу

В Офісі Президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства.

Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, однак згодом стало відомо, що Україну не запросили на саміт Альянсу.

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