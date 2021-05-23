Опрос в период с 13 по 21 марта проводила социологическая группа "Рейтинг". Общались с респондентами по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации"

Что украинцы думают о ЕС

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 54% опрошенных. В то же время 20% респондентов предпочитают Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Среди тех, кто выступает за вступление в ЕС, больше всего молодежи – 63%. Взгляды людей в возрасте 36 – 50 лет и старше почти совпадают.

Поддержка вступления в ЕС по регионам:

Запад – 75%;

Центр – 58%;

Юг – 36%;

Восток – 31%.



Украинцы о вступлении в ЕС / Инфографика соцгруппы "Рейтинг"

Отметим, что больше всего вступление Украины в ЕС поддерживают избиратели "Европейской солидарности" (90%), "Украинской стратегии" (83%), ВО "Свобода" (83%) и "Слуги народа" (73%).

Отношение украинцев к членству в НАТО

Украинцам также предложили ответить, как бы они проголосовали, если проводился бы референдум по вступлению страны в НАТО.

48% опрошенных высказались за, а 28% – против. 11% не пошли бы голосовать, а 13% отметили, что им трудно определиться с ответом.

При этом, вступление в Альянс поддерживают 50% респондентов в возрасте 18 – 35 лет, 43% в возрасте 36 – 50 лет и 49% тех, кому уже за 51.

Поддержка вступления в НАТО по регионам:

Запад – 70%, (против 9%);

Центр – 52%, (против 20%);

Юг – 31% (против 45%);

Восток – 24% (против 53%).



Украинцы о вступлении в НАТО / Инфографика соцгруппы "Рейтинг"

Больше всего сторонников вступления в Североатлантический Альянс – среди электората ВО "Свобода" (85%) и "Европейской солидарности" (82%).