Опитування у період з 13 по 21 березня проводила соціологічна група "Рейтинг". Спілкувалися з респондентами по всій Україні, крім окупованих територій Криму та Донбасу.
Раніше Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації"
Що українці думають про ЄС
Вступ України до Євросоюзу підтримують 54% опитаних. Водночас 20% респондентів надають перевагу Митному союзу Росії, Білорусі та Казахстану.
Серед тих, хто виступає за вступ до ЄС, найбільше молоді – 63%. Погляди людей у віці 36 – 50 років та старших майже збігаються.
Підтримка вступу до ЄС по регіонах:
- Захід – 75%;
- Центр – 58%;
- Південь – 36%;
- Схід – 31%.
Українці про вступ до ЄС / Інфографіка соцгрупи "Рейтинг"
Зазначимо, що найбільше вступ України до ЄС підтримують виборці "Європейської солідарності" (90%), "Української стратегії (83%), ВО "Свобода" (83%) та "Слуги народу" (73%).
Ставлення українців до членства у НАТО
Українцям також запропонували відповісти, як би вони проголосували, якщо проводився б референдум щодо вступу країни у НАТО.
48% опитаних висловилися за, а 28% – проти. 11% не пішли б голосувати, а 13% зазначили, що їм важко визначитися з відповіддю.
При цьому, вступ в Альянс підтримують 50% респондентів у віці 18 – 35 років, 43% у віці 36 – 50 років та 49% тих, кому вже за 51.
Підтримка вступу до НАТО по регіонах:
- Захід – 70%, (проти 9%);
- Центр – 52%, (проти 20%);
- Південь – 31% (проти 45%);
- Схід – 24% (проти 53%).
Українці про вступ до НАТО / Інфографіка соцгрупи "Рейтинг"
Найбільше прихильників вступу до Північноатлантичного Альянсу – серед електорату ВО "Свободи" (85%) та "Європейської солідарності" (82%).