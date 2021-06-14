Генсек рассказал, что НАТО будет использовать комбинацию различных инструментов для противодействия России. Об этом Столтенберг рассказал в интервью.

Генсек НАТО признал, что в инциденте с посадкой самолета в Беларуси была роль России

НАТО будет реагировать жестко, – Столтенберг

Мы сейчас осуществили наиболее серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции,

– заявил Генсек.

Он отметил, что "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом – на обороне и диалоге". Однако заверил, что НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия". Однако будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

НАТО не будет размещать ракеты

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в частности, наращивание ядерного оружия,

– заверил Столтенберг.

Генсек заверил, что НАТО будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону НАТО и осуществлять контроль над вооружениями, ведь это "часть диалога с Россией". Он также добавил, что санкции против России важны и заверил, что их применение следует продолжить вместе "со значительной поддержкой" партнеров – Украины и Грузии.

Кстати, интервью Генсека НАТО опубликовали перед саммитом НАТО, который стартует 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ранее Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи лидеры членов Альянса обсудят сотрудничество с Украиной и противодействие России.

Обратите внимание! 13 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление, в котором подчеркнули – Россия не посредник, а сторона конфликта на Донбассе. Также они призвали Кремль вывести свои войска с территории Украины.