Правда, Столтенберг отметил, что не может рассказывать детали данных разведки относительно инцидента с экстренной посадкой самолета.

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Почему Столтенберг указывает на роль России

Однако генсек подчеркнул, что о сотрудничестве России и Беларуси в НАТО знают. В частности, в сфере обороны воздушного пространства.

Кроме того, Россия была одной из немногих стран, которые не осудили факт посадки самолета. Генсек назвал это еще одним косвенным свидетельством.

Обратите внимание! К операции по принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси действительно могут быть причастны спецслужбы России. Об этом говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Посадка самолета в Беларуси: что нужно знать