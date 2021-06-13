Правда, Столтенберг отметил, что не может рассказывать детали данных разведки относительно инцидента с экстренной посадкой самолета.
Важно Исключить из системы SWIFT и ввести санкции: Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси
Почему Столтенберг указывает на роль России
Однако генсек подчеркнул, что о сотрудничестве России и Беларуси в НАТО знают. В частности, в сфере обороны воздушного пространства.
Кроме того, Россия была одной из немногих стран, которые не осудили факт посадки самолета. Генсек назвал это еще одним косвенным свидетельством.
Посадка самолета в Беларуси: что нужно знать
- 23 мая самолет авиакомпании Ryanair вынужденно посадили в Минске.
- Белорусские диспетчеры заявили о взрывчатке на борту, хотя ничего так и не нашли.
- Во время инцидента задержали оппозиционного журналиста Беларуси Романа Протасевича и его девушку.
- Посадку самолета осудило международное сообщество. В частности, Евросоюз запретил летать на свою территорию белорусским авиакомпаниям.
- Авиасообщение с Беларусью 25 мая прекратила и Украина, уже с 26 – все прямые рейсы между странами начали отменять. Такое решение принял Кабмин.