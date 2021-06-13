Щоправда, Столтенберг зазначив, що не може розповідати деталі даних розвідки щодо інциденту з екстреною посадкою літака.
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Чому Столтенберг зазначає на ролі Росії
Однак генсек наголосив, що про співпрацю Росії та Білорусі у НАТО знають. Зокрема, у сфері оборони повітряного простору.
Крім того, Росія була однією з небагатьох країн, які не засудили факт посадки літака. Генсек назвав це ще одним непрямим свідченням.
Посадка літака у Білорусі: що треба знати
- 23 травня літак авіакомпанії Ryanair вимушено посадили у Мінську.
- Білоруські диспетчери заявили про вибухівку на борту, хоча нічого так і не знайшли.
- Під час інциденту затримали опозиційного журналіста Білорусі Романа Протасевича та його дівчину.
- Посадку літака засудила міжнародна спільнота. Зокрема, Євросоюз заборонив літати на свою територію білоруським авіакомпаніям.
- Авіасполучення з Білоруссю 25 травня припинила й Україна, вже з 26 – всі прямі рейси між країнами почали скасовувати. Таке рішення ухвалив Кабмін.