Щоправда, Столтенберг зазначив, що не може розповідати деталі даних розвідки щодо інциденту з екстреною посадкою літака.

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Чому Столтенберг зазначає на ролі Росії

Однак генсек наголосив, що про співпрацю Росії та Білорусі у НАТО знають. Зокрема, у сфері оборони повітряного простору.

Крім того, Росія була однією з небагатьох країн, які не засудили факт посадки літака. Генсек назвав це ще одним непрямим свідченням.

Зверніть увагу! До операції з примусової посадки літака Ryanair у Білорусі справді можуть бути причетними спецслужби Росії. Про це говорив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Посадка літака у Білорусі: що треба знати