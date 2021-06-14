Генсек розповів, що НАТО буде використовувати комбінацію різних інструментів для протидії Росії. Про це Столтенберг розповів у інтерв'ю.

Генсек НАТО визнав, що в інциденті з посадкою літака у Білорусі була роль Росії

НАТО буде реагувати жорстко, – Столтенберг

Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції,

– заявив Генсек.

Він зауважив, що "підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом – на обороні і діалозі". Проте запевнив, що НАТО не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія". Однак буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

НАТО не розміщуватиме ракети

Після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) НАТО не має наміру "розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".

Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї,

– запевнив Столтенберг.

Генсек запевнив, що НАТО зміцнюватиме протиповітряну та протиракетну оборону НАТО та здійснюватиме контроль над озброєннями, адже це "частина діалогу з Росією". Він також додав, що санкції проти Росії важливі та запевнив, що їх застосування слід продовжити разом "зі значною підтримкою" партнерів – України та Грузії.

До речі, інтерв'ю Генсека НАТО опублікували перед самітом НАТО, який стартує 14 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Раніше Єнс Столтенберга заявив, що під час зустрічі лідери членів Альянсу обговорять співпрацю з Україною та протидію Росії.

Зверніть увагу! 13 червня лідери країн Великої сімки зробили спільну заяву, в які наголосили – Росія не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі. Також вони закликали Кремль вивести свої війська з території України.