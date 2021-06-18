Якщо ви вважаєте, що Україна повинна вступити в НАТО – то це чудово. Що ж таке НАТО й чому саме північноатлантичний Альянс духовно й за принципами нам ближчий, ніж Росія і СНД – читайте далі.

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Чи потрібно Україні вступати в НАТО

По-перше, в інформпросторі мало доступної інформації – що таке НАТО і для чого воно нам потрібно. По-друге, совок у головах наших батьків і старі установки про те, що НАТО має на меті поставити Україну на коліна і зробити з неї щось на кшталт бананової республіки.

Довідка. Бананова республіка – напівжартівлива й часто принизлива назва типової сировинно-аграрної країни так званого третього світу, найчастіше латиноамериканської, яка політично недорозвинена.

Чим Україні вигідне членство в НАТО

Сюр у головах деяких моїх близьких знайомих зобов'язує мене пояснити, чим нам вигідне членство в НАТО й чому саме НАТО нам ближче, ніж Росія.

Що таке НАТО? НАТО або Північноатлантичний альянс – це міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 30 держав Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Принципи, які поділяють усі члени Альянсу, дуже й дуже близькі особисто мені та всьому вільному світові. Тільки не Росії, звичайно, адже ця країна є прямим нащадком тоталітаризму та диктатури.

Росія продовжує проповідувати й впроваджувати ці засади в себе й намагається нав'язати цю єресь усім своїм сусідам, а хто не хоче цього – той отримує війну. Тут список чималий:

Молдова і Придністров'я;

Грузія й Абхазія, Азербайджан;

Вірменія й Нагірний Карабах;

Україна й Донбас.

Роль НАТО

Відповідно до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи й безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів.

НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні.



Головні засади НАТО / Фото iStock

Свобода й демократія – здається, це саме те, що нам так потрібно й саме те, чого боїться чимала частина нашого суспільства, адже лінійні й примітивні принципи совка набагато простіші, вони забирають у людини свободу і просто кажуть, що їй робити.

А оці ваші "демократія", "свобода" – це щось незрозуміле. Хоча саме вони вчать мати власну думку й не боятися її висловлювати та відстоювати. І свобода – це насамперед відповідальність.

Усі без винятку країни-члени Альянсу є економічно розвиненими та такими, де людина, її свобода та можливості для розвитку – це першочергові засади та фундаментальні цінності. У цих країнах корупція є, так. Але на дуже низькому рівні, бо влада працює в інтересах громадян і гроші платників податків використовують прозоро й максимально доцільно.

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Хто може стати членом НАТО

Утім, далеко не кожна країна може стати членом Альянсу, бо це дуже й дуже не просто. Саме тому Україна, хоч і наполегливо, але доволі довго йде й ще довго крокуватиме назустріч НАТО, щоби колись нарешті стати його повноправним членом.

Увага! Лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Однак для цього Київ повинен зосередитися на реформах.

Це як багаторівнева співбесіда на круту роботу із виконанням домашніх завдань. Де не можна "просто домовитись". Де треба доводити свою компетентність і знання в реальному часі й відповідати високим стандартам і вимогам тієї посади в компанії, на яку ви претендуєте.

Принципи Альянсу:

розв'язувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

демонструвати відданість принципам верховенства права та прав людини;

розв'язувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти й зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

встановлювати належний демократичний та громадський контроль над своїми збройними силами;

утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й добробуту;

продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, у програмі "Партнерство заради миру" та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та добробуту через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля.

Вступ до НАТО – важливий крок

Якщо підсумувати все про Північноатлантичний альянс, то можу сказати, що вступ до НАТО – це надважливий крок для зростання України у світовому масштабі.

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Якщо наше суспільство буде активним і не буде закривати очі на політичне свавілля нашої ж влади. Якщо ми будемо вимагати від неї реформ, якщо ми будемо активніше боротися із корупцією – тоді, можливо, ми залишимо нашим дітям кращу країну, ніж та, яка є в нас зараз.

І повертаючись до питання, чи потрібно вступати Україні в НАТО? Я дам тверду відповідь "так", але зауважу, що при цьому – це наша відповідальність і частина нашої роботи, яку ми маємо виконати, щоби стати країною, яка буде рівноправним членом північноатлантичного Альянсу.