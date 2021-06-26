Недавно секретарь СНБО сказал, что Франция и Германия, которые в 2008 году отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО, должны нести ответственность за агрессию Москвы.

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Анка Фельдгаузен сообщила, что ее страна не чувствует себя виновной за оккупацию Крыма в 2014 году. Она уверена, что Россия давно имела планы на полуостров.

"Государство-агрессор увидела, что Украина находилась в слабом состоянии, нашла возможность действовать и очень быстро среагировала", – сказала посол Германии в Украине.

Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян,

– добавила дипломатка.

Вступление Украины в НАТО: кратко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянс. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

К теме НАТО не делало ничего для членства Украины в альянсе с 2008 года, – Кулеба