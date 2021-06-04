Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов подчеркнул: эти страны до сих пор остаются политическими и экономическими партнерами России. Политик отметил, что "нам это очень неприятно".

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Германия и Франция являются непосредственными политическими и экономическими партнерами России. Ведь именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того случилась ситуация с оккупированным Крымом. Должны за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны,

– отметил Данилов.

Детали от Данилова

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина работает со всеми.

Если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

"Беспокойство" было в 1939 году. Тогда всех успокаивали, считали, что ситуация сама урегулируется. Однако впоследствии началась Вторая мировая война.

Обратите внимание! Заседание СНБО состоялось 4 июня. Среди ключевых тем – углубление интеграции Украины в НАТО; выселения "нелегалов" из элитных дач; охрана админграниц с оккупированным Крымом.



Брифинг Данилова по итогам заседания Совета нацбезопасности: смотрите видео