Перспективу долучення України до Альянсу в ефірі програми описав спікер Верховної ради України Дмитро Разумков.
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За 1 рік вступити до НАТО не вдасться
Будьмо відвертими – за рік ми це (вступити у НАТО – 24 канал) зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам Альянсу в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії,
– заявив Разумков.
Голова парламенту також додав, що НАТО – це не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.
"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий неправильно... 10 років – теоретично це можливо" – вважає політик. Він зазначив, що намагається не обіцяти того, в чому не є впевненим.
Україна та НАТО: коротко про головне
- Наразі Україна не є членом НАТО, однак раніше вона отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року – оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу.
- В Офісі Президента заявили, що наступний етап – надання Плану дій щодо членства. Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, та з'ясувалося, що Україну на нього не запросили.
- Однак лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Водночас назвали умови – українська сторона повинна зосередитися на реформах.