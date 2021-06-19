Перспективу вступления Украины в Альянс в эфире программы описал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
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За 1 год вступить в НАТО не удастся
Будем откровенны – за год мы это (вступить в НАТО – 24 канал) сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам Альянса в плане обороноспособности и стандартам обеспечения украинской армии,
– заявил Разумков.
Председатель парламента также добавил, что НАТО – это не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.
"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет коротким неправильно... 10 лет – теоретически это возможно", – считает политик. Он отметил, что старается не обещать того, в чем не уверен.
Украина и НАТО: коротко о главном
- Сейчас Украина не является членом НАТО, однако ранее она получила статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года – обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап – предоставление Плана действий относительно членства. Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, и выяснилось, что Украину на него не пригласили.
- Однако лидеры стран НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита от 2008 года о намерении в будущем принять в свой состав Украину. В то же время назвали условия – украинская сторона должна сосредоточиться на реформах.