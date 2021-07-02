Про майбутнє членство України в НАТО та ЄС глава Міністерства закордонних справ України розповів в інтерв'ю виданню. Кулеба не став окреслювати приблизних дат цих перспектив.
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Вступ в НАТО та ЄС: що буде швидше
Міністр зазначив, що він виріс у системі, де постійно будували комунізм – "ще 10 років, ще 20 років". Однак у результаті його так і не побудували.
Тому я жодних дат не буду називати. Але за логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС,
– заявив Кулеба.
Відмови від членства в Альянсі не може бути
Глава МЗС запевнив, що відмови від перспективи долучення до НАТО в Україні бути не може. Адже участь в Альянсі закріплена у Конституції.
Однак на цього шляху Україна продовжить зміцнювати безпеку:
- вже працюють над розвитком військово-технічного співробітництва,
- шукають і створюють регіональні та глобальні альянси, які сприятимуть зміцненню безпеки.
"Зараз у світі немає жодної держави, яка була б готова надати Україні гарантії безпеки: якщо на тебе нападуть, я за тебе буду воювати", – додав міністр. Однак уточнив, що є багато держав, з якими можна створювати дипломатичні комбінації, які зміцнюватимуть безпеку України. Насамперед мовиться про США.
Україна та її участь в НАТО і ЄС: що відомо
- Наразі Україна не є членом Альянсу, але раніше вона отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року – оновлений пакет Цілей партнерства. В Офісі Президента очікують, що наступний етап – надання Плану дій щодо членства.
- Щодо членства в ЄС, то економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 27 червня 2014 року підписав Петро Порошенко. А 1 січня 2016 року країна приєдналася до Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС.