Респондентів запитали, як би вони проголосували, якби брали участь у референдумі щодо вступу України до Альянсу.
53,8% опитаних підтримали б таку ідею,
31% проголосували б проти,
15,2% опитаних не змогли відповісти.
Серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Найбільшу частку прихильників вступу зафіксували у віковій категорії 18 – 29 років – 64%.
Ставлення у регіонах
Найпомітнішими є регіональні відмінності.
вступ до НАТО на Заході підтримують 77% опитаних, проти – 11%,
у Центрі хочуть бачити Україну в Альянсі 58%, 26% – проти,
на Півдні прихильників НАТО 43%, противників – 38%,
на Сході проти Альянсу 50% респондентів, за – 33%.
Скільки українців підтримують вступ до НАТО / Дані Центру Разумкова
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