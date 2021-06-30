Про ставлення українців до НАТО та причини, чому до Альянсу потрібно прагнути, свідчать результати соціологічного дослідження.

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Більшість опитаних – за вступ до НАТО

Респондентів запитали, як би вони проголосували, якби брали участь у референдумі щодо вступу України до Альянсу.

53,8% опитаних підтримали б таку ідею,

31% проголосували б проти,

15,2% опитаних не змогли відповісти.

Серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Найбільшу частку прихильників вступу зафіксували у віковій категорії 18 – 29 років – 64%.

Ставлення у регіонах

Найпомітнішими є регіональні відмінності.

вступ до НАТО на Заході підтримують 77% опитаних, проти – 11%,

у Центрі хочуть бачити Україну в Альянсі 58%, 26% – проти,

на Півдні прихильників НАТО 43%, противників – 38%,

на Сході проти Альянсу 50% респондентів, за – 33%.



Скільки українців підтримують вступ до НАТО / Дані Центру Разумкова