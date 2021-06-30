Об отношении украинцев к НАТО и причинах, почему к Альянсу нужно стремиться, свидетельствуют результаты социологического исследования.
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Большинство опрошенных – за вступление в НАТО
Респондентов спросили, как бы они проголосовали, если бы участвовали в референдуме по вступлению Украины в Альянс.
- 53,8% опрошенных поддержали бы такую идею,
- 31% проголосовали бы против,
- 15,2% опрошенных затруднились ответить.
Среди сторонников вступления также больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников. Наибольшую долю сторонников вступления зафиксировали в возрастной категории 18 – 29 лет – 64%.
Отношение в регионах
Заметны региональные различия.
- вступление в НАТО на Западе поддерживают 77% опрошенных, против – 11%,
- в Центре хотят видеть Украину в Альянсе 58%, 26% – против,
- на Юге сторонников НАТО 43%, противников – 38%,
- на Востоке против Альянса 50% респондентов, за – 33%.
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО / данные Центра Разумкова
Динамика изменения отношения к НАТО по годам
Данные многолетнего мониторинга общественного мнения Центром Разумкова свидетельствуют о достаточно существенных изменениях позиций украинцев относительно идеи обретения Украиной членства в НАТО.
- В 2002 году общественное мнение было поделено пополам — по 32% "за" и "против".
- В течение 2002 – 2010 годов вдвое уменьшилась доля сторонников, а доля противников выросла вдвое.
- Однако, начиная с 2014 года, социологи фиксировали кардинальные изменения в отношении граждан к перспективе членства в Альянсе.
- Если в 2012 году за вступление намерены проголосовать лишь 14% респондентов (62% – против), то в апреле 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37% (42% были против), а в ноябре 2015 года – до 48%, превысив долю противников (33%).
- Незначительные колебания результатов в течение следующих 5 лет (2016 – 2021 годы) свидетельствуют о стабилизации уровня общественной поддержки.