По мнению большинства украинцев, НАТО в первую очередь является либо оборонным союзом, либо миротворческой организацией. В то же время есть и те, которые считают Альянс "агрессивным военным блоком".

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Какие организации являются союзниками Украины

НАТО – 41,9% опрошенных;

ЕС – 40,2%;

ОБСЕ – 24,3%;

ООН – 21,5%;

Совет Европы – 18%;

СНГ – 4,8%;

ОДКБ (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) – 3,2%;

Ни одна из международных организаций – 23,3%.

41,9% украинцев считают, что Альянс помогает тренировать украинских военных, а также способствует оборонным реформам в нашей стране. Чуть меньшая доля опрошенных думает, что НАТО предоставляет военную технику и вооружение.

Какую еще помощь НАТО оказывает государству

Реабилитация раненых и ветеранов боевых действий – 25,7% опрошенных;

модернизация военной техники и вооружений – 24,9%;

утилизация устаревших боеприпасов – 10,8%;

борьба с пандемией COVID-19 – 9%.

В то же время 17,9% опрошенных утверждают, что Альянс никак не помогает Украине.