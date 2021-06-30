На думку більшості українців, НАТО в першу чергу є або оборонним союзом, або миротворчою організацією. Водночас є й ті, які вважають Альянс "агресивних воєнним блоком".

До теми Посол Німеччини щодо вступу України у НАТО: В Альянсу проблеми з країнами, де є війна

Які організації є союзниками України

НАТО – 41,9% опитаних;

ЄС – 40,2%;

ОБСЄ – 24,3%;

ООН – 21,5%;

Рада Європи – 18%;

СНД – 4,8%;

ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) – 3,2%;

Жодна з міжнародних організацій – 23,3%.

41,9% українців вважають, що Альянс допомагає тренувати українських військових, а також сприяє оборонним реформам у нашій державі. Трохи менша частка опитаних думає, що НАТО надає військову техніку та озброєння.

Яку ще допомогу НАТО надає державі

Реабілітація поранених і ветеранів бойових дій – 25,7% опитаних;

модернізація військової техніки та озброєнь – 24,9%;

утилізація застарілих боєприпасів – 10,8%;

боротьба з пандемією COVID-19 – 9%.

Водночас 17,9% опитаних стверджують, що Альянс ніяк не допомагає Україні.