О будущем членстве Украины в НАТО и ЕС глава Министерства иностранных дел Украины рассказал в интервью изданию. Кулеба не стал очерчивать приблизительных дат этих перспектив.
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Вступление в НАТО и ЕС: что будет быстрее
Министр отметил, что он вырос в системе, где постоянно строили коммунизм – "еще 10 лет, еще 20 лет". Однако в итоге его так и не построили.
Поэтому я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС,
– заявил Кулеба.
Отказа от членства в Альянсе не может быть
Глава МИД заверил, что отказа от перспективы вступления в НАТО в Украине быть не может. Ведь участие в Альянсе закреплено в Конституции.
Однако на этом пути Украина продолжит укреплять безопасность:
- уже работают над развитием военно-технического сотрудничества,
- ищут и создают региональные и глобальные альянсы, которые будут способствовать укреплению безопасности.
"Сейчас в мире нет ни одного государства, которое было бы готово предоставить Украине гарантии безопасности: если на тебя нападут, я за тебя буду воевать", – добавил министр. Однако уточнил, что есть много государств, с которыми можно создавать дипломатические комбинации, которые будут укреплять безопасность Украины. Прежде всего речь идет о США.
Украина и ее участие в НАТО и ЕС: что известно
- Сейчас Украина не является членом Альянса, но ранее она получила статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года – обновленный пакет Целей партнерства. В офисе Президента ожидают, что следующий этап – предоставление плана действий по членству.
- Что касается членства в ЕС, то экономическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 27 июня 2014 года подписал Петр Порошенко. А 1 января 2016 года страна присоединилась к углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.