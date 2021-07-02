О будущем членстве Украины в НАТО и ЕС глава Министерства иностранных дел Украины рассказал в интервью изданию. Кулеба не стал очерчивать приблизительных дат этих перспектив.

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Министр отметил, что он вырос в системе, где постоянно строили коммунизм – "еще 10 лет, еще 20 лет". Однако в итоге его так и не построили.

Поэтому я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС,

– заявил Кулеба.

Отказа от членства в Альянсе не может быть

Глава МИД заверил, что отказа от перспективы вступления в НАТО в Украине быть не может. Ведь участие в Альянсе закреплено в Конституции.

Однако на этом пути Украина продолжит укреплять безопасность:

уже работают над развитием военно-технического сотрудничества,

ищут и создают региональные и глобальные альянсы, которые будут способствовать укреплению безопасности.

"Сейчас в мире нет ни одного государства, которое было бы готово предоставить Украине гарантии безопасности: если на тебя нападут, я за тебя буду воевать", – добавил министр. Однако уточнил, что есть много государств, с которыми можно создавать дипломатические комбинации, которые будут укреплять безопасность Украины. Прежде всего речь идет о США.

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