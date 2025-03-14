Як змінилась енергосистема України

Станом на зараз енергосистема України повністю синхронізована з європейською, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На початку цієї зими ми домовилися про збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 гігават. Це стало важливою частиною нашої стійкості. Зміцнення та децентралізація нашої енергосистеми не зупиняється ані на хвилину.

Як зазначає Шмигаль, за останні 9 місяці українські банки видали кредитів на більш як 14 мільярдів гривень на:

відновлення енергетичної інфраструктури України;

розбудову нових енергооб'єктів (невеликого розміру).

До того ж, за словами прем'єра, більш як 6 тисяч позик було надано громадянам на енергетичні потреби. Зокрема, встановлення альтернативних джерел енергії.

Зверніть увагу! Шмигаль каже, що зараз українська енергосистема працює стабільно, попри регулярні атаки росіян.