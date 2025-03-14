Как изменилась энергосистема Украины

По состоянию на сейчас энергосистема Украины полностью синхронизирована с европейской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В начале этой зимы мы договорились об увеличении максимальной мощности для импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 гигаватт. Это стало важной частью нашей устойчивости. Укрепление и децентрализация нашей энергосистемы не останавливается ни на минуту.

Как отмечает Шмыгаль, за последние 9 месяцев украинские банки выдали кредитов на более чем 14 миллиардов гривен на:

восстановление энергетической инфраструктуры Украины;

развитие новых энергообъектов (небольшого размера).

К тому же, по словам премьера, более 6 тысяч займов было предоставлено гражданам на энергетические нужды. В частности, установление альтернативных источников энергии.

Обратите внимание! Шмыгаль говорит, что сейчас украинская энергосистема работает стабильно, несмотря на регулярные атаки россиян.