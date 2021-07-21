Мэр Львова считает, что бороться нужно даже тогда, когда шансов мало. Такое мнение он высказал в блоге украинского издания.
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Садовый заявил, что за остановку "Северного потока-2" нужно сражаться
Даже если остается 1% шанса не дать новому немецко-российскому альянсу заработать на полную мощность. За него нужно сражаться,
– сказал Садовый.
Однако в случае неудачи мэр Львова хотел бы услышать от президента, что:
- "проигранная битва за "Северный поток-2" открывает России новые широкие возможности войны против Украины;
- а также план действий, как мы будем готовиться к этой войне".
"Чего я точно не хочу слышать, так это то, что в нашей ситуации виноваты Байден, Меркель, Шрёдер и др.", – пояснил Андрей Садовый.
О вероятной "измене" Джо Байдена
Андрей Садовый вспомнил, что Байден является президентом США. В то же время Украина должна ответить себе на вопросы:
- привлекли ли мы инвестиции США в газотранспортную систему тогда, когда она имела действительно стратегическое значение;
- имели бы ВС США больше мотивации охранять Крым, если бы именно их компании осваивали газовые месторождения на шельфе у берегов полуострова и тому подобное.
Он также заверил, что Украина сделала четкий выбор в 2014 году, а сейчас происходит "испытание его прочности".
Сегодня Украина один из инструментов США в их геополитической игре мирового гегемона – это реальность,
– отметил Садовый.
О настоящем партнерстве будем говорить, когда сможем предложить нечто большее, чем роль раздражителя в отношениях Запада с Москвой.
"Северный поток-2": последние новости
- 21 июля США и Германия договорились по "Северному потоку-2". Они согласовали позицию по Украине – государство должно получить гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода.
- Впоследствии в США объяснили свое решение пойти на компромисс тем, что не хотели рисковать отношениями с Германией.
- Перед тем СМИ сообщили, что якобы Украину просили воздержаться от критики российского газопровода. Якобы 4 человека из администрации Байдена заявили, что выступление общественности с оппозицией к будущему соглашению может навредить двусторонним отношениям Вашингтон – Киев.
- Впоследствии эту информацию опроверг советник Госдепартамента США Дерек Шолле.