Міський голова Львова вважає, що боротись потрібно навіть тоді, коли шансів мало. Таку думку він висловив у блозі українського видання.

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Садовий заявив, що за зупинку "Північного потоку-2" потрібно битись

Навіть якщо залишається 1% шансу не дати новому німецько-російському альянсу запрацювати на повну потужність. За нього потрібно битись,

– сказав Садовий.

Проте у випадку невдачі мер Львова хотів би почути від президента, що:

"програна битва за "Північний потік-2" відкриває Росії нові широкі можливості війни проти України;

а також план дій, як ми будемо готуватись до цієї війни".

"Чого я точно не хочу чути, так це те, що в нашій ситуації винні Байден, Меркель, Шрьодер тощо", – пояснив Андрій Садовий.

Про ймовірну "зраду" Джо Байдена

Андрій Садовий пригадав, що Байден є президентом США. Натомість Україна має відповісти собі на питання:

чи залучили ми інвестиції США в газотранспортну систему тоді, коли вона мала дійсно стратегічне значення;

чи мали б ЗС США більше мотивації охороняти Крим, якби саме їхні компанії освоювали газові родовища на шельфі біля берегів півострова тощо.

Він також запевнив, що Україна зробила чіткий вибір у 2014 році, а зараз відбувається "випробування його міцності".

Сьогодні Україна один з інструментів США в їх геополітичній грі світового гегемона – це реальність,

– зауважив Садовий.

Про справжнє партнерство будемо говорити, коли зможемо запропонувати щось більше, ніж роль подразника в стосунках Заходу з Москвою.

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