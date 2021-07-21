Міський голова Львова вважає, що боротись потрібно навіть тоді, коли шансів мало. Таку думку він висловив у блозі українського видання.
До теми Німеччина робить величезну дестабілізацію у світі, – депутат про "Північний потік-2"
Садовий заявив, що за зупинку "Північного потоку-2" потрібно битись
Навіть якщо залишається 1% шансу не дати новому німецько-російському альянсу запрацювати на повну потужність. За нього потрібно битись,
– сказав Садовий.
Проте у випадку невдачі мер Львова хотів би почути від президента, що:
- "програна битва за "Північний потік-2" відкриває Росії нові широкі можливості війни проти України;
- а також план дій, як ми будемо готуватись до цієї війни".
"Чого я точно не хочу чути, так це те, що в нашій ситуації винні Байден, Меркель, Шрьодер тощо", – пояснив Андрій Садовий.
Про ймовірну "зраду" Джо Байдена
Андрій Садовий пригадав, що Байден є президентом США. Натомість Україна має відповісти собі на питання:
- чи залучили ми інвестиції США в газотранспортну систему тоді, коли вона мала дійсно стратегічне значення;
- чи мали б ЗС США більше мотивації охороняти Крим, якби саме їхні компанії освоювали газові родовища на шельфі біля берегів півострова тощо.
Він також запевнив, що Україна зробила чіткий вибір у 2014 році, а зараз відбувається "випробування його міцності".
Сьогодні Україна один з інструментів США в їх геополітичній грі світового гегемона – це реальність,
– зауважив Садовий.
Про справжнє партнерство будемо говорити, коли зможемо запропонувати щось більше, ніж роль подразника в стосунках Заходу з Москвою.
"Північний потік-2": останні новини
- 21 липня США та Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2". Вони узгодили позицію щодо України – держава має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу.
- Згодом у США пояснили своє рішення піти на компроміс тим, що не хотіли ризикувати відносинами з Німеччиною.
- Перед тим ЗМІ повідомили, що нібито Україну просили утримаватись від критики російського газопроводу. Нібито 4 людини із адміністрація Байдена заявили, що виступ громадськості з опозицією до майбутньої угоди може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон – Київ.
- Згодом цю інформацію заперечив радник Держдепартаменту США Дерек Шолле.