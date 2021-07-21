Таку інформацію розповів під час інтерв'ю радник Державного департаменту США Дерек Шолле. Він 21 липня перебуває з візитом в Україні.

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Радник Держдепартаменту США спростував інформацію про вплив на Україну

Дерек Шолле заперечив інформацію, яку нещодавно оприлюднило видання "Politico". Там мовилось про те, що адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2". Політик чітко відповів на питання, чи США тиснуть на Україну.

Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос,

– сказав Дерек Шолле.

Додав також, що вони прагнуть близького і конструктивного партнерства з Україною. Такого, "в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

Радник підтвердив ймовірну допомогу Україні

Радник Держрдепартаменту США прокоментував, чи відповідає дійсності інформація зі статті The Wall Street Journal. Там мовиться про те, що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва російського газопроводу.

Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України,

– сказав радник.

Також він прокоментував детальніше ймовірну допомогу:

заявив, що для них важливою є реальна і значна практична допомога Україні;

поки не може говорити про конкретику;

та це "буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність".

Що цьому передувало