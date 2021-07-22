США и Германия, которые якобы являются геополитическими союзниками Украины в конфликтах с Россией, все же на первый план поставили собственные интересы. Политологи говорят, что на отношения между странами все это не слишком повлияет, но выводы из ситуации стоит сделать уже.

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Почему США и Германия подписали соглашение

Максим Джигун, политолог, отметил, что для каждой из этих стран (США и Германия), запуск "Северного потока-2" означает совершенно разные вещи. Для Германии – это одна из самых выигрышных геополитических и экономических ситуаций за последние десять лет. Это помогает стать им еще более мощной и важной фигурой в Европе.

Для США вопрос Северного потока-2 не столь критичный и важный. Но, судя по заявлениям Джо Байдена, договоренность с Германией по поводу "Северного потока-2" является важным шагом.

"Северный поток-2" стал разменной монетой для Байдена в вопросах налаживания позитивных отношений с Германией и Европой в целом. В отличие от Трампа, который эти связи серьезно оборвал, Байден решил уступить в не слишком принципиальных вопросах, но получить серьезного партнера и поддержку Европы,

– говорит политолог.

Политолог Владимир Фесенко говорит, то, что "Северный поток-2" будет достроен стало ясно уже весной. Сейчас это получило только юридическое подтверждение.

И США, и Германия продемонстрировали, что они будут по мере сил, но только во вторую очередь, учитывать наши интересы. И ключевое здесь – во вторую очередь. Такое было и раньше, просто сейчас это проявилось. Нам будут давать определенную компенсацию, будут способствовать нашим переговорам о продолжении транзита после 2024 года,

– пояснил Фесенко.

Он говорит, что страны проявили свой эгоизм, учитывая эту ситуацию, мы тоже должны более настойчиво и открыто отстаивать свои интересы.

"Германия также в этом заинтересована, поэтому это искренняя позиция. Другое дело, что Россия будет шантажировать. Все предохранители, которые есть в соглашении – это добрые намерения, которые не будут работать. Потому что контракты сильнее добрых намерений. Ну, такие партнеры, других у нас нет", – добавил он.

Если бы сейчас не было проактивной и критической позиции по стороны Зеленского, нас бы вообще не вспомнили. А так хотя бы отреагировали, уже есть минимальная реакция.

Не стоит ожидать от визита Зеленского в США чего-то заоблачного, но будет существенный шаг в договоренностях безопасности. А по Германии – будет больше разочарований и меньше надежд. В Германии всегда была двойная позиция к нам, и к России,

– говорит Фесенко.

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Что это означает для Украины

Максим Джигун отметил, что для Украины – это однозначно поражение. Это промах и появление еще одного оружия, которое будет играть против Украины.

То, что Германия с США подписали меморандум, в котором они прописали возможные действия в отношении России, если она начнет шантажировать Украину, это очень формальное, абстрактное рамочное соглашение. Оно не содержит четких механизмов по защите Украины.

Тот пункт, что Германия обязуется принимать рычаги влияния на Россию в случае конфликта с Украиной – не дают понимания, что это за рычаги будут. Это будет очередное заявление канцлера о глубокой обеспокоенности, или это введение определенных санкций? Нет конкретики и мы не получили никаких гарантий, все гарантии очень рамочные и поверхностные,

– говорит Джигун.

Он добавил, что сейчас отношения между странами усложнятся, думаю, что, когда Владимир Зеленский ехал к Меркель, он ожидал, что это соглашение будет мягче. Впрочем, поражение наступило до того, как это соглашение признали в США, ведь проект длительный и он строится уже много лет.

Позиция Украины должна быть жесткой с самого начала, а не только на завершающей стадии. И то, что президент стал вспоминать о нем только полгода назад, ну, очевидно, только тогда пришло понимание, что это нам грозит,

– говорит политолог.

Он также отметил, что у нас нет рычагов влияния ни на европейцев, ни на американцев в этой ситуации. Мы не можем им предложить что-то серьезное на отказ от "Северного потока".

Нам нужно с этим смириться, а единственное, что мы можем сделать, это во время встречи Байдена и Зеленского готовить пакет своих обязательств, которые готовы выполнить.

Мы должны продемонстрировать, что мы готовы играть в демократическую игру и играть по правилам, которые есть в цивилизованном мире. Возможно тогда у нас появится окно возможностей для того, чтобы корректировать условия транзита. США самый мощный игрок, они могли бы повлиять не на закрытие транзита, но на корректировку его условий,

– пояснил Джигун.

Владимир Фесенко добавил, что кардинально эта ситуация не повлияет на наши отношения с США и Германией. США останется нашим главным геополитическим партнером. Но это решение создаст проблемы для Байдена.

И это соглашение, и отсрочка визита Владимира Зеленского уже вызывает критику в адрес Байдена с стороны Конгресса США, и такой критики будет больше. Его и раньше критиковали за слишком мягкую позицию в отношениях с Путиным,

– говорит политолог.

Он добавил, что мы начали слишком поздно делать что-то по "Северному потоку-2". Надо было начинать что-то делать еще 5-6 лет назад, тогда еще были шансы. К счастью, Трамп, не ради Украины, а ради собственных экономических интересов, ввел санкции по "Северному потоку", и это на время остановило его строительство.

Но мы ничего не делали, не проводили активную кампанию. Надо делать выводы, действовать активно, настойчиво, и делать поправку на эгоизм наших партнеров и четко артикулировать собственные интересы.

Какие сейчас отношения между США и Россией

Недавно в МИД России заявили, что не против включения США в нормандский формат. А учитывая то, что Байден все же подписал соглашение по "Северному потоку-2", это выглядит как потепление в отношениях между США и Россией. Но эксперты говорят, что Байден не планирует идти на сближение с Россией.

В этом заключается отличие Байдена от Трампа, который был очень категоричен. Байден всю жизнь прожил в публичной политике и научился играть в длинную. Сомневаюсь, что американцы готовы идти на глубокие уступки для России,

– говорит Джигун.

Он также добавил, что участие США в нормандском формате ни на что не повлияет. России абсолютно наплевать, какие страны будут участвовать в нормандском формате, им главное сохранять этот минский трек и продолжать жить в этой системе координат, когда сначала надо провести выборы на оккупированных территориях, а затем восстановить контроль Украины над этими территориями.