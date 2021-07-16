Сразу заметим, что Джо Байден и Ангела Меркель не сказали чего-то нового или неожиданного. В целом мероприятие было приправлено обильными взаимными комплиментами и любезностями.
Напомним, 12 июля В Берлине завершилась 4-часовая встреча Зеленского и Меркель
Пресс-конференция Байдена и Меркель: основные тезисы, касающиеся Украины
Во время общения с журналистами Джо Байден высказал такие суждения на темы, имеющие отношение к Украине:
- Ангела Меркель знает об обеспокоенности со стороны Соединенных Штатов Америки строительством "Северного потока-2".
- И Меркель, и Байден согласны, что Россия не должна использовать энергию как оружие.
- Учитывая это США и Германия будут действовать в партнерстве ради обеспечения энергетической безопасности в мире.
- В целом же обе страны едины в защите восточного фланга НАТО против российской агрессии.
- Также Берлин и Вашингтон обсудят определенные меры, призванные избежать убытков Украины от запуска "Северного потока-2".
- Территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины обе страны неуклонно будут поддерживать (но, конечно, надо там продолжать проводить реформы).
Ангела Меркель в выступлении тоже среди прочего говорила и об Украине. А именно:
- Украина должна остаться страной, которая осуществляет транзит газа.
- "Северный поток-2" – это дополнительный проект, который не изменит украинскую газотранспортную систему.
- Европейский Союз имеет много инструментов для противодействия России, если та нарушит свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины.
В итоге Меркель и Байден подписали в Белом доме совместный документ ("Вашингтонскую декларацию"), в котором и закрепили сказанное. Ее краеугольные камни – сотрудничество в НАТО и приверженность принципам демократии.
Пресс-конференция Байдена и Меркель длилась полчаса: смотрите полное видео
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