В то же время президент Украины попросил руководителей США и Германии "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы".

Важно У Байдена до сих пор не определились с датой визита Зеленского

По мнению Зеленского, встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы.

Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины,

– написал он.

Что известно о встрече Байдена и Меркель