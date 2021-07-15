В то же время президент Украины попросил руководителей США и Германии "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы".
Важно У Байдена до сих пор не определились с датой визита Зеленского
По мнению Зеленского, встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы.
Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения об Украине без Украины,
– написал он.
Что известно о встрече Байдена и Меркель
- 15 июля канцлер Германии Ангела Меркель посетит Вашингтон, где встретится с главой США Джо Байденом. Среди вопросов, которые затронут политики, ситуация на Донбассе.
- Меркель неоднократно подчеркивала, что ежедневно читает новости об Украине и вопрос Донбасса для нее является личным.
- Также лидеры США и Германии планируют обсудить проблемы с запуском "Северного потока-2" и будущее украинской газотранспортной системы.