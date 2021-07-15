Водночас президент України попросив очільників США та Німеччини "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси".
Важливо У Байдена досі не визначилися з датою візиту Зеленського
На думку Зеленського, зустріч президента Джо Байдена і канцлерки Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи.
Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України,
– написав він.
Що відомо про зустріч Байдена і Меркель
- 15 липня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Вашингтон, де зустрінеться з очільником США Джо Байденом. Серед питань, які порушать політики, ситуація на Донбасі.
- Меркель неодноразово наголошувала, що щодня читає новини про Україну і питання Донбасу для неї є особистим.
- Також лідери США та Німеччини планують обговорити проблеми з запуском "Північного потоку-2" і майбутнє української газотранспортної системи.