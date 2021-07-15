Водночас президент України попросив очільників США та Німеччини "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси".

Важливо У Байдена досі не визначилися з датою візиту Зеленського

На думку Зеленського, зустріч президента Джо Байдена і канцлерки Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи.

Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України,

– написав він.

Що відомо про зустріч Байдена і Меркель