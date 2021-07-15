У Білому домі підкреслили, що все ще чекають на Володимира Зеленського, але поки не можуть оголосити дату візиту.

Важливо Не просто зустріч заради зустрічі, – Кулеба про майбутню розмову Зеленського і Байдена

Як пояснив один з представників адміністрації США, сторони ще не обрали місяць візиту.

Коли Байден розмовляв із Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми не уточнювали, в якому місяці відбудеться зустріч, але все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа,

– мовиться у повідомленні.

Все, що відомо про візит Зеленського до США