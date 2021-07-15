В Белом доме подчеркнули, что все еще ждут Владимира Зеленского, но пока не могут объявить дату визита.

Важно Не просто встреча ради встречи, – Кулеба о предстоящем разговоре Зеленского и Байдена

Как объяснил один из представителей администрации США, стороны еще не выбрали месяц визита.

Когда Байден разговаривал с Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы не уточняли, в каком месяце состоится встреча, но все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом,

– говорится в сообщении.

Все, что известно о визите Зеленского в США