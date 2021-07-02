Чего Украина ожидает от разговора президентов
Встреча ради встречи с Байденом – это не та категория, которую можно применять. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью.
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Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире. Это не может быть просто встреча ради встречи,
– сказал чиновник.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, будет ли разговор президентов просто "телевизионной картинкой".
Главное во время встречи политиков – сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Сейчас Кулеба не знает, будет ли у Украины ответ на вопрос о том, каким будет участие США в противодействии российской агрессии.
"Но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", – заверил министр.
Нужно найти формат участия США
Важно найти такой формат участия Вашингтона в переговорах, при котором американцы могли бы дать лучший результат. По словам Кулебы, россияне не исключают взаимодействие с США в вопросе Донбасса.
Вспомните линию Сурков – Волкер. Но в нормандском процессе имеем проблемы. Все говорят: "Россия, ты – сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну". А Россия говорит: "Нет, мы не сторона конфликта",
– пояснил глава МИД.
По его словам, пока мы не решим этот узел, полноценное урегулирование невозможно. Следует говорить с американцами о том, как выйти из тупика.
Коротко о предстоящей встрече президентов
- Во время телефонного разговора 7 июня Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
- Украинский лидер поедет в Вашингтон уже в конце июля.
- Сейчас Киев работает над ключевыми элементами программы встречи.