Чого Україна очікує від розмови президентів

Зустріч заради зустрічі з Байденом – це не та категорія, яку можна застосовувати. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.

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Це зустріч з президентом найвпливовішої країни у світі. Це не може бути просто зустріч заради зустрічі,

– сказав чиновник.

Так він відповів на питання журналіста про те, чи буде розмова президентів просто "телевізійною картинкою".

Головне під час зустрічі політиків – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. Наразі Кулеба не знає, чи буде в України відповідь на питання про те, якою буде участь США у протидії російській агресії.

"Але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема", – запевнив міністр.

Потрібно знайти формат для участі США

Важливо знайти такий формат участі Вашингтону у переговорах, за якого американці могли б дати найкращий результат. За словами Кулеби, росіяни не відкидають взаємодію з США у питанні Донбасу.

Пригадайте лінію Сурков – Волкер. Але в нормандському процесі маємо проблеми. Всі кажуть: "Росія, ти – сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну". А Росія каже: "Ні, ми не сторона конфлікту",

– пояснив очільник МЗС.

За його словами, поки ми не розв'яжемо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. Слід говорити з американцями про те, як вийти з глухого кута.

Коротко про майбутню зустріч президентів