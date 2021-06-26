Як зазначила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю, Меркель щодня читає новини про Україну і питання Донбасу для неї є особистим.

Важливо Питала про зустріч з Байденом: Меркель поговорила з Путіним

Фельдгузен підтвердила, що Донбас є однією з найскладніших проблем, тож лідер Німеччини та США обов'язково говоритимуть про неї.

Також Меркель запросила Володимира Зеленського до Берліна 12 липня. Канцлерка Німеччини хоче обговорити низку питань з українським лідером і почути українські побажання для її переговорів з американською адміністрацією.

Я думаю, це добрий знак, що канцлер хоче обговорити з президентом Зеленським цілу низку питань – не лише "Північний потік-2", а й "нормандський формат", тому що в такий спосіб вона зможе безпосередньо від нього почути українські побажання для її переговорів з американською адміністрацією,

– додала пані посол.

Візит Меркель у США: що відомо

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель готується до візиту у США, щоб обговорити проблеми з запуском "Північного потоку-2" і майбутнє української газотранспортної системи.

Раніше у Державному департаменті США зазначили, що Вашингтон незмінний у своїй позиції. Фізичні та юридичні особи, причетні до російського проєкту, будуть покарані. Зокрема, Штати впливатимуть на це політичними інструментами.