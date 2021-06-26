Как отметила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, Меркель ежедневно читает новости об Украине, и вопрос Донбасса для нее является личным.

Важно Спрашивала о встрече с Байденом: Меркель поговорила с Путиным

Фельдгузен подтвердила, что Донбасс является одной из самых сложных проблем, поэтому лидер Германии и США обязательно будут говорить о ней.

Также Меркель пригласила Владимира Зеленского в Берлин 12 июля. Канцлер Германии хочет обсудить ряд вопросов с украинским лидером и услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией.

Я думаю, это добрый знак, что канцлер хочет обсудить с президентом Зеленским целый ряд вопросов – не только "Северный поток-2", но и "нормандский формат", потому что таким образом она сможет непосредственно от него услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией,

– добавила госпожа посол.

Визит Меркель в США: что известно

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к визиту в США, чтобы обсудить проблемы с запуском "Северного потока-2" и будущее украинской газотранспортной системы.

Ранее в Государственном департаменте США отметили, что Вашингтон неизменен в своей позиции. Физические и юридические лица, причастные к российскому проекту, будут наказаны. В частности, Штаты будут влиять на это политическими инструментами.