О чем говорили Путин и Меркель

Телефонный звонок был посвящен годовщине нападения нацистской Германии на СССР. В то же время стороны обсудили и другие темы.

Интересно Опустились на очень низкий уровень – в блоке Меркель прокомментировали отношения с Россией

По информации Кремля, значительная часть разговора Путина и Меркель касалась Второй мировой войны и ее последствий.

Для послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и немецкого народов. И сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями,

– отметили в Кремле.

Во время телефонного разговора Меркель также расспросила Путина о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Глава Кремля проинформировал канцлера об основных итогах этого саммита.

Обратите внимание! Во время встречи Байден в очередной раз заверил Путина в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Меркель звонила Зеленскому

В День скорби и памяти жертв войны в Украине канцлер Германии позвонила и президенту Владимиру Зеленскому. Политик пригласила украинского лидера в Берлин для обсуждения урегулирования ситуации на Донбассе.