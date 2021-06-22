Про що говорили Путін та Меркель
Телефонний дзвінок був присвячений роковинам нападу нацистської Німеччини на СРСР. Водночас сторони обговорили й інші теми.
Цікаво Опустилися на дуже низький рівень, – у блоці Меркель прокоментували відносини з Росією
За інформацією Кремля, значна частина розмови Путіна та Меркель стосувалася Другої світової війни та її наслідків.
Для післявоєнної Європи ключове значення мало подолання взаємної ворожнечі і примирення російського і німецького народів. І зараз забезпечення безпеки нашого спільного континенту можливе лише спільними зусиллями,
– наголосили у Кремлі.
Під час телефонної розмови Меркель також розпитала Путіна про його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві 16 червня. Очільник Кремля проінформував канцлерку про основні підсумки цього саміту.
Меркель дзвонила Зеленському
У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні канцлерка Німеччини зателефонувала і президенту Володимиру Зеленському. Політикиня запросила українського лідера у Берлін для обговорення врегулювання ситуації на Донбасі.