Одразу зауважимо, що Джо Байден та Ангела Меркель не сказали чогось нового або неочікуваного. Загалом захід був рясно приправленим взаємними компліментами та люб'язностями.

Нагадаємо, 12 липня У Берліні завершилася 4-годинна зустріч Зеленського та Меркель

Пресконференція Байдена і Меркель: основні тези, які стосуються України

Під час спілкування з журналістами Джо Байден висловив такі судження на теми, які мають стосунок до України:

Ангела Меркель знає про стурбованість з боку Сполучених Штатів Америки будівництвом "Північного потоку-2".

І Меркель, і Байден згодні, що Росія не повинна використовувати енергію як зброю.

З огляду на це США та Німеччина діятимуть у партнерстві задля гарантування енергетичної безпеки у світі.

Загалом же обидві країни єдині у захисті східного флангу НАТО проти російської агресії.

Також Берлін і Вашингтон обговорять певні заходи, покликані уникнути зазнання збитків Україною від запуску "Північного потоку-2".

Територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України обидві країни неухильно підтримуватимуть (але, звісно, треба там продовжувати проводити реформи).

Зверніть увагу: Байден, немов виправдовуючись за самоусунення США від протистояння "Північному потоку-2", сказав таке: "На мить, коли я став президентом, він вже був завершеним на 90%. Санкції не мали сенсу".

Ангела Меркель у виступі теж серед іншого говорила і про Україну. А саме:

Україна має залишитися країною, яка здійснює транзит газу.

"Північний потік-2" – це додатковий проєкт, який не змінить українську газотранспортну систему.

Європейський Союз має багато інструментів для протидії Росії, якщо та порушить свої зобов'язання щодо транзиту газу територією України.

У підсумку Меркель та Байден підписали у Білому домі спільний документ ("Вашингтонську декларацію"), в якій і закріпили сказане. Її наріжні камені – співпраця у НАТО і прихильність принципам демократії.

Пресконференція Байдена та Меркель тривала пів години: дивіться повне відео

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