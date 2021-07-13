Лидеры Украины и Германии завершили разговор, который начали 12 июля, на следующий день – примерно в 01:00.

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Завершилась встреча Зеленского и Меркель

В Берлине закончилась встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. В целом она длилась более 4 часов.

В Офисе Президента отметили, что детали разговора президент Украины расскажет 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Напомним, основной темой разговора политиков было мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

Брифинг Зеленского и Меркель: основные положения

Ранее главы обоих государств дали совместный брифинг после дневной встречи в Берлине.

Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, по российскому газопроводу "Северный поток-2". Президент также высказал предложение привлечь к формату США.

Меркель добавила, что вопрос трубопровода действительно могут обсуждать во время встречи "нормандской четверки", однако подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.

Канцлер Германии также подтвердила позицию страны по сохранению транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода.

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