Лидеры Украины и Германии завершили разговор, который начали 12 июля, на следующий день – примерно в 01:00.
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Завершилась встреча Зеленского и Меркель
В Берлине закончилась встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. В целом она длилась более 4 часов.
В Офисе Президента отметили, что детали разговора президент Украины расскажет 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".
Напомним, основной темой разговора политиков было мирное урегулирование ситуации в Донбассе.
Брифинг Зеленского и Меркель: основные положения
Ранее главы обоих государств дали совместный брифинг после дневной встречи в Берлине.
- Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, по российскому газопроводу "Северный поток-2". Президент также высказал предложение привлечь к формату США.
- Меркель добавила, что вопрос трубопровода действительно могут обсуждать во время встречи "нормандской четверки", однако подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.
- Канцлер Германии также подтвердила позицию страны по сохранению транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода.
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