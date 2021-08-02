Скоріш за все позиція Німеччини щодо цього питання не зміниться навіть після відставки Ангели Меркель. Усе через те, що проєкт "Північного потоку-2" підтримує майже увесь політичний спектр країни.

До теми Можливий наступник Меркель пригрозив Росії санкціями через "Північний потік-2"

Як діятиме Німеччина

Замість прямого удару по газопроводу, Німеччина зосередиться на санкціях на рівні ЄС. Це складніший шлях для заходів у відповідь на агресію Росії.

Дізнайтеся більше Європа хоче отримувати газ без будь-яких проблем, – експерт про запуск "Північного потоку-2"

"Північний потік-2": останні новини

  • Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня домовилися щодо газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
  • Нижня палата Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".
  • Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не може зупинити будівництво "Північного потоку-2". Однак держава зробить усе можливе, щоб газопровід не сертифікували у Євросоюзі.
  • За словами радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова, у разі запуску газопроводу Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів.