Скоріш за все позиція Німеччини щодо цього питання не зміниться навіть після відставки Ангели Меркель. Усе через те, що проєкт "Північного потоку-2" підтримує майже увесь політичний спектр країни.

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Як діятиме Німеччина

Замість прямого удару по газопроводу, Німеччина зосередиться на санкціях на рівні ЄС. Це складніший шлях для заходів у відповідь на агресію Росії.

Зверніть увагу! У Німеччині заявили про готовність провести консультації щодо "Північного потоку-2". Їх ініціювали в Міністерстві закордонних справ України.

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