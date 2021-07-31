Голова "Нафтогазу" зауважив, що Україна програла битву проти "Північного потоку-2". Будівництво газопроводу відновили у січні 2021 року. Найімовірніше, його закінчать вже найближчим часом.

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Однак війна триває. За словами політика, наразі українська сторона бореться, щоб скандальний газопровід не запрацював. Оптимальний варіант – унеможливити його комерційну експлуатацію.

Бо для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов,

– наголосив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" наголосив: Київ працює над тим, щоб газогін не сертифікували. Це стане можливим, якщо вдасться довести: компанію-оператора труби контролює "Газпромом" і президент Росії Володимир Путін.

За словами Вітренка, європейське законодавство забороняє одній людині чи групі людей контролювати водночас видобуток і транспортування газу. Політик зауважив: це записали навіть у спільній заяві США та Німеччини.

Зауважте! Конгрес США 31 липня схвалив поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2". "За" проголосували 217 конгресменів, проти – 212.