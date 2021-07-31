Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина проиграла битву против "Северного потока-2". Строительство газопровода возобновили в январе 2021 года. Вероятнее всего, его закончат уже в ближайшее время.

Актуально Европа хочет получать газ без каких-либо проблем, – эксперт о запуске "Северного потока-2"

Однако война продолжается. По словам политика, сейчас украинская сторона борется, чтобы скандальный газопровод не заработал. Оптимальный вариант – исключить его коммерческую эксплуатацию.

Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел,

– подчеркнул Витренко.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул: Киев работает над тем, чтобы газопровод не сертифицировали. Это станет возможным, если удастся доказать: компанию-оператора трубы контролирует "Газпромом" и президент России Владимир Путин.

По словам Витренко, европейское законодательство запрещает одному человеку или группе людей контролировать одновременно добычу и транспортировку газа. Политик отметил: это записали даже в совместном заявлении США и Германии.

Заметьте! Конгресс США 31 июля одобрил поправку, которая позволит вводить санкции против "Северного потока-2". "За" проголосовали 217 конгрессменов, против – 212.