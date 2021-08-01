Лашет подчеркнул, что санкции на уровне Евросоюза применят, если Россия снова будет агрессивно вести себя в отношении Украины.
Кстати Украина работает над тем, чтобы ЕС не сертифицировал "Северный поток-2"
Россию предупредили
По словам политика, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия. Он уверяет, якобы с помощью Германо-американского соглашения могут привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия.
Лашет сказал, что приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.
Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право,
– подчеркнул чиновник.
Какова ситуация с "Северным потоком-2"
- США и Германия 21 июля заключили соглашение по "Северному потоку-2". Фактически страны дали "зеленый свет" для запуска газопровода.
- Украине тоже обещают гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода. Однако это озвучивает Германия, а не Россия.
- Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что завершение строительства "Северного потока-2" снизит уровень безопасности в Европе и побудит Россию к агрессивным действиям.
- Европарламент выступил с заявлением, в котором раскритиковал соглашение Джозефа Байдена и Ангелы Меркель по "Северному потоку-2".