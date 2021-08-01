Лашет подчеркнул, что санкции на уровне Евросоюза применят, если Россия снова будет агрессивно вести себя в отношении Украины.

Кстати Украина работает над тем, чтобы ЕС не сертифицировал "Северный поток-2"

Россию предупредили

По словам политика, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия. Он уверяет, якобы с помощью Германо-американского соглашения могут привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия.

Лашет сказал, что приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.

Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право,

– подчеркнул чиновник.

Какова ситуация с "Северным потоком-2"