Такі вимоги містяться у спільній заяві представників 9 країн. Про це розповіли на сайті Сенату США 2 серпня.
Нагадаємо Українські політики й активісти звернулись до Байдена через "Північний потік-2"
Щодо "Північного потоку-2" Україну публічно підтримали 8 країн
У повідомленні від 2 серпня 2021 року на сайті сенату США мовиться, що до спільної заяви про "Північний потік-2", окрім комітету Сенату з закордонних справ, долучилися дипломати Естонії, Латвії та Литви, Ірландії, Чехії та Польщі, України та Великої Британії.
- Підписанти наголосили, що виступають проти добудови російського газопроводу.
- І з сумом сприйняли звістку про угоду про зворотнє між США та Німеччиною.
Ми розглядаємо "Північний потік-2" як геополітичний проєкт, спрямований на розширення впливу Росії у Європі завдяки домінуванню на енергетичному ринку,
– сказано в заяві.
На переконання дипломатів, запуск газопроводу "посилить вплив російського газу на енергетичний баланс Європи, поставить під загрозу національну безпеку ЄС і США, а ще й і без того хиткі безпеку і суверенітет України".
- Україна ж зазнає ще більшого тиску і шантажу, окрім агресії Росії та окупації нею частини українських територій.
- А все тільки тому, що Україна зробила проєвропейський вибір.
З огляду на це дипломати закликали:
- Взяти на себе колективне зобов'язання щодо збільшення підтримки безпеки й обороноздатності України.
- Розробити дорожню карту для України шляху вступу в НАТО, якщо Україна здійснить необхідні реформи й відповідатиме стандартам.
- Узгодити перспективу членства України в Європейському Союзі.
Коротко про проблему "Північного потоку-2"
- США тривалий час намагалися поховати "Північний потік-2" з допомогою санкцій. Але позиція Німеччини, яка прагне бачити проєкт добудованим, змусила зрештою зайняти іншу позицію й Білий дім.
- Тепер країни не заважають будівництву газопроводу, а Україні обіцяють допомогти зміцнити енергетичний сектор і сприяти збереженню транзиту газу її територією.
- Позиція ж України незмінна: запуск "Північного потоку-2" завдасть потужного удару по енергетичній безпеці Європи. Це навіть без мови про те, що сама Україна зазнає значних економічних збитків.