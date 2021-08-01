Лист з відповідною заявою адресували президентові Сполучених Штатів українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти.

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"Північний потік-2" ставить під загрозу допомогу США

Автори наголосили, що заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" ставить під загрозу американську допомогу, раніше інвестовану в трансатлантичну безпеку і трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, яких торкається проєкт.

Заява про "Північний потік-2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій в США та військової агресії проти України,

– йдеться у документі.

Зазначається також, що "ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю".

Україна може втратити фактор стримування агресії Росії

У листі пояснили, що у випадку початку роботи "Північного потоку-2", Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, і у Кремля будуть розв'язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на українську державу.

Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну й Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну,

– зауважили автори.

Треба переглянути рішення про незастосування санкцій

Водночас просять скасувати до середини серпня – крайнього терміну подачі звіту адміністрації США до Конгресу про обов'язкові санкції, необґрунтовану відмову від санкцій Nord Stream 2 AG і повністю виконати всі санкції за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.

Північний потік-2" збагатить і розширить можливості ділових кіл в Європі, які служать апологетами авторитарної політики Путіна. Це також дало б Путіну додаткові ресурси для "найму" більшого числа західних політиків, таких як Герхард Шредер і Франсуа Фійон,

– додали у документі.

"Це не удар по корупції, і це тільки спонукає Путіна продовжувати підштовхувати Європу. Це не той шлях, по якому Америка повернулася. Буде дуже важко повірити у відновлення влади демократії без перегляду вашого рішення, – підсумували політики, громадські діячі, журналісти та активісти.

Зверніть увагу! Серед підписантів листа – нардепи Світлана Заліщук, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Соломія Бобровська, директор Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков та інші. Загалом документ підписали 47 осіб.

"Північний потік-2": що наразі відомо

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