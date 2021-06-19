Кулеба та Рау провели переговори під час Анталійського дипломатичного форуму. Глава українського МЗС подякував своєму польському колезі за підтримку євроатлантичного курсу України.

Актуально Не питання економіки, чи комерції, – Міненерго про "Північний потік-2"

Польща підтримує євроатлантичну інтеграцію України

Кулеба та Рау з'ясували, які кроки НАТО може здійснити, аби Україна швидше доєдналась до лав організації. Також мовилось про зміцнення обороноздатності нашої держави.

Зверніть увагу! Однією з тем переговорів Кулеби та Рау стала підготовка до зустрічі "Люблінського трикутника", яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.

Що таке "Люблінський трикутник"? Це тристороння платформа для співпраці між Литвою, Польщею та Україною. Один за аспектів діяльності – протидія російській агресії. Це тристороння платформа для співпраці між Литвою, Польщею та Україною. Один за аспектів діяльності – протидія російській агресії.

Що відомо про "Північний потік-2"?