Як можна протидіяти "Північному потоку-2"

Герман Галущенко розповів про заходи, які допоможуть Україні протистояти реалізації проєкту газопроводу. Це відбулося під час години запитань до уряду 18 червня.

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Це не питання економіки чи комерції. Ми будемо протистояти реалізації цього проєкту. Потрібно залучати наших міжнародних партнерів, щоб забезпечити функціонування вітчизняної ГТС,

– наголосив Галущенко.

Він окреслив декілька можливих напрямків для протистояння "Північному потоку":

застосування європейського законодавства. Мовиться про випадок OPAL: його ввели в експлуатацію, але працює газогін тільки на 50%.

повернення до проєкту консорціуму щодо газотранспортної системи, щоб забезпечити транзит газу територією України.

Водночас міністр додав, що на ситуацію із збільшенням ринкових цін на газ в Європі впливає Росія: "Це наслідок того, що робить наш сусід, аби примусити до реалізації "Північного потоку-2".

Зверніть увагу! Якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів. Крім того, газопровід збільшить залежність європейських країн від Росії.

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