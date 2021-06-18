Как можно противодействовать "Северному потоку-2"

Герман Галущенко рассказал о мерах, которые помогут Украине противостоять реализации проекта газопровода. Это произошло во время часа вопросов к правительству 18 июня.

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Это не вопрос экономики или коммерции. Мы будем противостоять реализации этого проекта. Нужно привлекать наших международных партнеров, чтобы обеспечить функционирование отечественной ГТС,

– подчеркнул Галущенко.

Он очертил несколько возможных направлений для противостояния "Северному потоку":

применение европейского законодательства. Речь идет о случае OPAL: его ввели в эксплуатацию, но работает газопровод только на 50%.

возвращение к проекту консорциума по газотранспортной системе, чтобы обеспечить транзит газа по территории Украины.

В то же время министр добавил, что на ситуацию с увеличением рыночных цен на газ в Европе влияет Россия: "это следствие того, что делает наш сосед, чтобы принудить к реализации "Северного потока-2".

Обратите внимание! Если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, газопровод увеличит зависимость европейских стран от России.

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