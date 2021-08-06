Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью.

Стоит прочесть Помощь Украине – в национальных интересах Польши, – заместитель председателя Сейма

Это инструмент российской диверсии, – Рау

В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" – это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО,

– сказал Рау.

В Польше раскритиковали соглашение между США и Германией

Ранее в Польше уже раскритиковали соглашение по российскому проекту, подписанное США и Германией. Пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский заметил, что это – нарушение европейской солидарности в сфере энергетической политики.

В Варшаве не сомневаются, что запуск трубопровода окажет огромное влияние на европейский газовый рынок.

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Коротко о последних событиях вокруг скандального трубопровода