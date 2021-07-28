Российское судно Академик Черский полностью выполнило запланированный объем работ. Такое заявление компания Nord Stream 2 AG сделала в СМИ.
Важно По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"
В дальнейшем за 1% до финиша будет заниматься судно "Фортуна", которое длительное время находилось под американскими санкциями.
Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%,
– отметили строители.
Поэтому до старта противоречивого проекта остается совсем недолго.
"Северный поток-2": главные новости
- 21 июля 2021 года США и Германия подписали соглашение о запуске газопровода. Его раскритиковал Европарламент и представители МСЗ Польши и Украины.
- Наше государство решительно выступает против запуска трубопровода и заявляет, что правовым образом будет откладывать его.
- В соглашении значительное место уделено Украине, поскольку именно ее бюджет пострадает от "Северного потока-2".
- Согласно договоренности, США и Германия будут способствовать привлечению инвестиций на сумму 1 миллиард долларов для развития возобновляемых источников энергии в Украине.
- Германия также обязалась использовать все доступные ей средства влияния для продления транзитного контракта между Украиной и Россией на срок до 10 лет.