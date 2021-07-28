Российское судно Академик Черский полностью выполнило запланированный объем работ. Такое заявление компания Nord Stream 2 AG сделала в СМИ.

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В дальнейшем за 1% до финиша будет заниматься судно "Фортуна", которое длительное время находилось под американскими санкциями.

Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%,

– отметили строители.

Поэтому до старта противоречивого проекта остается совсем недолго.

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