Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский. По его мнению, соглашение с США по достройке газопровода — это нарушение европейской солидарности в области общей энергетической политики со стороны Германии.

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Россия будет иметь больше влияния

По словам Спыхальского, благодаря строительству "Северного потока-2" Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок. Также она будет иметь от этого большую прибыль.

У нас практически победа России в строительстве этого газопровода,

– подчеркнул пресс-секретарь президента Польши.

Спихальський также отметил, что угрозу со стороны "Северного потока-2" признает не только Польша, но и ряд стран Центральной и Восточной Европы.

Обратите внимание! Украина и Польша еще до подписания соглашения констатировали единство по "Северному потоку-2". Страны подчеркнули, что проект является угрозой безопасности для всей Европы.

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