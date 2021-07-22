Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский. По его мнению, соглашение с США по достройке газопровода — это нарушение европейской солидарности в области общей энергетической политики со стороны Германии.
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Россия будет иметь больше влияния
По словам Спыхальского, благодаря строительству "Северного потока-2" Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок. Также она будет иметь от этого большую прибыль.
У нас практически победа России в строительстве этого газопровода,
– подчеркнул пресс-секретарь президента Польши.
Спихальський также отметил, что угрозу со стороны "Северного потока-2" признает не только Польша, но и ряд стран Центральной и Восточной Европы.
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Соглашение США и Германии: что известно
- Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля достигли согласия в вопросе "Северного потока-2". Страны договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- В соответствии с соглашением, против России могут ввести санкции. Это случится в случае агрессии государства против Украины.
- На сайте Верховной Рады опубликовали заявление-обращение к США и Евросоюзу с просьбой посодействовать остановке "Северного потока-2".
- Представитель Госдепа США Нед Прайс назвал "Северный поток-2" "кремлевским геополитическим объектом". Он подчеркнул, что США выступают против реализации проекта.