Такое мнение в эфире 24 канала высказала советник председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. Она считает, что это соглашение поддерживает развитие монополии российского "Газпрома" в Европе.

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"Я думаю, что договоренности между США и Германией на самом деле не соответствуют демократическим принципам и тем принципам, которые задекларированы странами Евросоюза", – отметила Залищук.

Новые вызовы и угрозы

Также, по ее словам, соглашение уменьшает опасные предохранители против агрессии России и в Украине, и в Восточной Европе. Именно поэтому это создает новые вызовы и угрозы не только для Украины.

Соглашение не отвечает на главный вопрос. Как США и Евросоюз будет реагировать на возможное продолжение агрессии России в Украине,

– заметила советница Юрия Витренко.

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Залищук: соглашение вызывает сомнения

В заявлении сказано, что Германия будет прибегать к инструментам, которые приостановят транзит через "Северный поток-2", если Кремль будет прибегать к эскалационным действиям.

Это вызывает сомнения. Мы ожидаем парламентских выборов в Германии, изменится правительство и их политика и позиция может значительно отличаться,

– сказала Залищук.

Она также считает, что Россия может использовать различные диверсионные средства, которые приостановят транзит через Украину. "У Европы будет выбор: либо санкции в отношении Кремля, либо мерзнуть в Европе. Понятно, каким будет выбор", – отметила советница.

Залищук подытожила, что Украина не должна остановить свое противодействие запуску "Северного потока-2". У Украины есть ряд инструментов в юридической плоскости для продолжения противостояния.

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